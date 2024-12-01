Мать из Нижнего Новгорода рассказала, почему положила дочь в снег

Жительница Нижнего Новгорода прокомментировала ситуацию со съемкой видео, на котором ее дочь лежала на снегу. Ее слова приводит РЕН ТВ.

По словам самой женщины, она не причиняла младенцу вреда. Она «хотела хайпа в интернете». Помимо этого женщина заявила, что на кадрах показывала, как ребенок закаляется.

«Ничего плохого я делать не хотела. Только показать, как я закаляю его», – поделилась женщина.

На видео видно, как рядом с женщиной идет мужчина. По словам журналистов, это отец детей, который отказался комментировать ситуацию. Известно, что детей у матери забрали.

Как рассказала соседка россиянки, она хорошо одевает детей на выход, но дома она нередко кричит. Еще одна соседка также сообщила о том, что подозреваемая не разговаривала с детьми спокойно.

Женщина привлекла внимание правоохранительных органов после того, как в интернет попало видео. На нем нижегородка называет одну из своих двойняшек «мразью», которая «никому не нужна». В этот момент девочка лежит на снегу без верхней одежды.

Местные паблики сообщали о том, что после родов женщина не хотела забирать близнецов, но все же вернулась домой с ними. Предполагалось, что с помощью видео она хотела привлечь внимание отца младенцев.

Ранее в Ивановской области отчим истязал 11-летнюю падчерицу.