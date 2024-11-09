В Калининградской области опекун заставляла есть рвоту и унижала приемную дочь

Жительница Калининградской области предстанет перед судом за систематические истязания приемной дочери. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

37-летняя жительница Славска почти полгода истязала девятилетнюю приемную дочь. Женщина заставляла ребенка выполнять изнурительные физические упражнения, морила ее голодом.

По данным Telegram-канала Amber Mash, опекунша выгоняла девочку раздетой на мороз и заставляла есть рвотные массы. В отношении россиянки было возбуждено уголовное дело, материалы расследования переданы в суд для рассмотрения, обвиняемой может грозить длительный срок заключения. Ребенка из семьи изъяли.

До этого сообщалось, что в Челябинске вынесли приговор 41-летней местной жительнице, которая истязала 13-летнюю падчерицу. Об избиениях девочки в компетентные органы сообщили соседи. В отношении женщины возбудили уголовное дело по статье об истязаниях, ей назначено наказание в виде трех с половиной лет лишения свободы в колонии общего режима.

Ранее многодетная мать избивала мужа и троих детей и попала под следствие.