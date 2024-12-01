Россиянин отсудил у компании 1,8 млн рублей за просроченную доставку

Житель Москвы подал в суд на мебельную компанию из-за просроченной доставки и выиграл дело на порядка 1,8 млн рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Суд установил, что москвич заказал у фирмы кухонный гарнитур и его сборку на общую сумму 754 тысячи рублей. После того, как он оплатил заказ, компания сначала стала сдвигать сроки доставки, а затем, отказав мужчине в отмене заказа, перестала выходить на связь.

Россиянин подал иск в суд, который встал на сторону истца и постановил взыскать с компании полную стоимость мебели, неустойки в размере около 384 тысяч рублей, моральную компенсацию в 5 тысяч, штраф размером порядка 571 тысячи рублей и 90 тысяч рублей, которые потерпевший потратил на юриста.

25 ноября сообщалось о случае в Петербурге, где местная жительница отсудила у клиники 151 тысячу рублей за некачественные процедуры. Укол ботокса обернулся для нее «взглядом Мефистофеля», который можно исправить микротоками. Женщина обратилась с иском в суд, отметив, что в течение нескольких месяцев страдала от тяжести в лобной части головы, постоянных приступов тревоги и беспокойства о последствиях.

Ранее пассажир «ЮТэйр» отсудил компенсацию за рейс, который переносили восемь раз.