Женщина отсудила 150 тысяч у петербургской клиники за «взгляд Мефистофеля»

В Петербурге женщина обзавелась «взглядом Мефистофеля» после визита в одну из клиник города и отсудила у нее компенсацию. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе городских судов.

В марте 2022 года Лариса Р. пришла в клинику «Медград» на бесплатную процедуру, которую ей предложили по телефону. Во время нее сотрудники клиники проверили качество кожи лица клиентки на компьютере и стали предлагать ей различные омолаживающие процедуры, в частности массаж лица по акции, пилинги и прочее. Женщина решилась на курс процедур и заключила с клиникой договор, внесла предоплату в 3 тыс. рублей и взяла 38,2 тыс. в кредит.

После трех сеансов массажа Лариса поняла, что попалась на уловку, и потребовала возврата денег. Администратор же порекомендовала клиентке сделать ботокс, укол должен был возыметь мгновенный эффект. Петербурженка вновь согласилась, однако процедура привела к опущению век и асимметрии бровей. В «Медграде» ей выписали уколы мильгаммы, лекарства, баню, после чего ботокс затвердел, асимметрия стала явной, а пострадавшая даже не могла посмотреть наверх.

В другой косметологической клинике, куда обратилась женщина, ей объяснили, что укол ботокса обернулся для нее «взглядом Мефистофеля», который можно исправить микротоками. Вернуть деньги за обезобразившую лицо процедуру в «Медграде» отказались. Лариса обратилась с иском в суд, отметив, что в течение нескольких месяцев страдала от тяжести в лобной части головы, постоянных приступов тревоги и беспокойства о последствиях, испытывая значительное ухудшение качества жизни. Ответчик на заседание не пришел, в итоге суд взыскал в пользу потерпевшей 151 тыс. рублей, включая компенсацию морального вреда в размере 60 тыс.

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