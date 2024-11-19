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Россиянин отсудил компенсацию за задержку рейса, который переносили восемь раз

Пассажир «ЮТэйр» отсудил компенсацию за рейс, который переносили восемь раз

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Jaromir Chalabala/Shutterstock/FOTODOM

Мировой суд Нижневартовска обязал авиакомпанию «ЮТэйр» выплатить пассажиру компенсацию морального вреда за задержанный рейс. Об этом сообщает Telegram-канал «Транспортный цех | Югра».

Мужчина должен был вылететь из Нижневартовска в Тюмень 4 января 2024 года в 21:00, но рейс переносили восемь раз. В итоге в пункт назначения самолет отправился только в 6:00 следующего дня. Все это время пассажиры провели в здании аэропорта. Согласно авиационным правилам, перевозчик должен был разместить клиентов в гостинице, но не сделал этого. За это Роспотребнадзор Ханты-Мансийского административного округа привлек «ЮТэйр» к ответственности, а суд назначил штраф в размере 30 тысяч рублей.

Кроме этого, перевозчик должен выплатить компенсацию пассажиру, размер суммы не уточняется.

«Потребовался почти год, чтобы справедливость восторжествовала. Речь не идет о каких-то колоссальных суммах, тем не менее, морально я удовлетворен», — прокомментировал решение суда потерпевший.

Мужчина отметил, что авиакомпания уже перечислила ему выплату.

Ранее самолет совершил экстренную посадку из-за пассажиров, которые плевались в друг друга.

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