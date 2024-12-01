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Названо число ВИЧ-инфицированных россиян

Эпидемиолог Покровский: около 1,2 млн россиян живут с ВИЧ-инфекцией

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Shutterstock

Около 1,2 млн человек в России живут с ВИЧ-инфекцией, ежегодно выявляется примерно 60 тыс. новых инфицированных. Об этом рассказал «Интерфаксу» руководитель отдела эпидемиологии и профилактики СПИД ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский.

При этом в последние три года прослеживается тенденция к снижению новых выявленных инфицированных.

«За всю историю, начиная с первого случая, который был обнаружен в 1987 году, и по настоящее время, ВИЧ-инфекция обнаружена у 1,7 млн россиян», — отметил он.

На данный момент порядка полумиллиона из них уже нет в живых. Всего наибольшее количество заболеваний ВИЧ было выявлено в 2016 году, тогда его обнаружили у 90 тысяч человек.

В свою очередь, в Роспотребнадзоре сообщили, что заболеваемость ВИЧ в России за последние 10 лет снизилась на 27%, при этом объемы тестирования на вирус продолжают увеличиваться. В 2023 году было обследовано порядка 49 млн граждан.

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