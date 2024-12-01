В Петербурге мужчина на Mercedes оскорбил другого водителя и стал ломать его машину

В Петербурге правоохранители задержали мужчину, которого подозревают в нападении на семью с ребенком. Об этом сообщает Telegram-канал «Дорожный инспектор».

Внимание правоохранителей водитель привлек после инцидента, произошедшего накануне в Янино. На кадрах, снятых пассажиркой машины, во время конфликта мужчина из стоявшего впереди Mercedes подошел к автомобилю и, как заявляет автор видео, стал ломать средство передвижения. При этом мужчина оскорблял второго участника ссоры, и, когда тот начал отвечать, снова подошел и схватился за дверь оппонента.

В момент произошедшего в салоне находились мужчина, женщина и годовалый ребенок. Какие повреждения агрессивный человек нанес автомобилю, не сообщается.

Участника конфликта задержали, мужчину доставили в отделение полиции. На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

По данным источника, причиной ссоры стало то, что водителя не пропустили во дворе.

Ранее под Саратовом мужчина напал на водителя подрезавшей его машины.