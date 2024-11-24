«Не смогли разъехаться»: под Саратовом мужчина убил водителя подрезавшей его «Оки» Полицейские задержали подозреваемого в стрельбе на дороге в Саратовской области

В городе Марксе Саратовской области 41-летний предприниматель Рубик Акопян убил водителя и ранил пассажира «Оки», с которыми не поделил дорогу. Конфликт произошел после того, как отечественная легковушка подрезала его Land Cruiser. Мужчина разозлился и открыл огонь. После этого он просто уехал с места происшествия домой. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

В Марксе Саратовской области задержали водителя Land Cruiser, который днем 24 ноября открыл огонь по людям после дорожного конфликта. Об этом сообщает региональное следственное управление СК РФ.

В ведомстве рассказали, что подозреваемый — 41-летний мужчина.

По данным SHOT, задержанный — это местный предприниматель Рубик Акопян. После стрельбы, как пишет Telegram-канал, он даже не пытался скрываться, а спокойно вернулся к себе домой .

«Свой «Крузак» Рубик припарковал во дворе на проспекте Строителей. 41-летний Акопян живет там с братом», — говорится в публикации.

В квартире его и задержали полицейские вместе с сотрудниками СОБР «Волкодав» Росгвардии. Правоохранителям пришлось вскрывать дверь.

СК возбудил уголовное дело по статьям о приготовлении к преступлению, убийстве, покушении на убийство двух и более лиц, а также о незаконном приобретении и хранении оружия.

Догнал, достал пистолет и выстрелил

Первыми о стрельбе сообщили очевидцы. Как писал SHOT, прохожие рассказали, что неизвестный мужчина открыл огонь по людям недалеко от парка Победы. После этого в Саратовской области объявили план «Перехват» — в Марксе выставили блокпосты. Полицейским разослали ориентировки подозреваемого.

По данным Telegram-канала, стрельба началась из-за дорожного конфликта. «Ока», в которой находились двое мужчин, и Land Cruiser подозреваемого не смогли разъехаться на улице Победы.

«Стрелок ехал на Land Cruiser в районе парка Победы. В какой-то момент его подрезала «Ока». Он догнал их, остановился, начался словесный конфликт. Затем водитель «Крузака» достал пистолет и выстрелил в шофера и пассажира легковушки», — сообщил Mash.

33-летний автомеханик Михаил Кутузов, который был за рулем «Оки», скончался на месте. В него попали две пули. Второй мужчина — 48-летний Алексей Соколовский — был госпитализирован с тремя огнестрельными ранениям в ключицу, бедро и грудь.

«Пуля прошла между ребер и только чудом не задела жизненно важные органы, поэтому его жизни сейчас ничего не угрожает. Минимум до завтра мужчина будет находиться в реанимации», — пишет SHOT.

По данным Telegram-канала, Соколовского спасло то, что он вышел из машины, так как Акопян стрелял именно по автомобилю.

Ехал к маме поздравлять с Днем матери

Кутузов не поделил с Акопяном дорогу, когда ехал поздравлять маму с Днем материи. По информации SHOT, водитель «Оки» и Алексей Соколовский были давними приятелями. 24 ноября они вместе отправились порадовать матерей.

«Сначала заехали к матери Алексея, подарили цветы, посидели и поехали с букетом к матери Михаила. Но по дороге не смогли разъехаться с Рубиком на «Крузаке». Тот достал пистолет и восемь раз выстрелил по «Оке», — говорится в публикации.

Telegram-канал сообщает, что мать Михаила убита горем. Близкие вспоминают мужчину как очень светлого и жизнерадостного человека. Знакомые говорят, что он был неконфликтным.

Кутузов зарабатывал ремонтом и разборкой машин. Портал «164.ru» сообщил, что у погибшего остались беременная жена и дочь.