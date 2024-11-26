Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В СК возбудили два уголовных дела после массовой драки в кадетском корпусе в Уфе

В Уфе СК возбудил два уголовных дела после массовой драки в кадетском корпусе

close
Телеграм-канал «Телеканал UTV»

В Уфе Следственный комитет заинтересовался массовой дракой учащихся кадетского корпуса, возбуждены уголовные дела. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского Следственного управления СК РФ.

Правоохранители уточнили, что по их информации, потасовка случилась между учащимися десятого и одиннадцатого классов. После инцидента нескольким подросткам понадобилась помощь медиков. Конфликт удалось остановить силами сотрудников образовательного учреждения.

В ведомстве отметили, что возбудили уголовные дела по статьям «Хулиганство, совершенное группой лиц» и «Халатность».

Работников школы проверят, приняли ли они исчерпывающие меры, чтобы обеспечить безопасность учащихся и предотвратить случившееся.

Инцидент произошел 25 ноября в школе на улице Летчиков. По оценкам очевидцев, в драке принимали участие около ста подростков. Десятерых из них после драки доставили в больницу.

Ранее в Магнитогорске алкогольная вечеринка школьников в кафе закончилась дракой.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами