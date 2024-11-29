Участник массовой драки в Батайске сбил полицейского и попытался скрыться

Житель Батайска наехал на участкового и пытался скрыться от полиции, сообщили в ГУ МВД России по Ростовской области.

Инцидент произошел накануне вечером в районе пересечения улиц Лермонтовской и Киевской в городе Батайск. По данным Telegram-канала Don Mash, участниками уличного конфликта оказались около 20 жителей цыганского табора. Они, как говорят очевидцы, устроили потасовку и стрельбу из-за денежного долга.

На место приехала машина ДПС, один из хулиганов, 32-летний мужчина, сел за руль и совершил наезд на участкового. Последний получил травму ноги, его госпитализировали. Виновник попытался скрыться с места ДТП, но был задержан и доставлен в отдел полиции. Ведется проверка.

Ранее в Челябинске водитель наехал на женщину и оскорбил ее по национальному признаку.