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Пуля попала школьнице в глаз во время соревнований по стрельбе под Тулой

Под Тулой во время соревнований по стрельбе пуля попала школьнице в глаз

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Depositphotos

Под Тулой пуля отрикошетила 14-летней школьнице в глаз во время соревнований по стрельбе. Об этом сообщает TSN24.

По информации издания, инцидент произошел 28 ноября в городе Плавске во время спортивных соревнований по стрельбе. В ходе мероприятия пуля из пневматического оружия отрикошетила от стены и попала в глаз девушке-подростку. При каких обстоятельствах все случилось, не уточняется.

Несовершеннолетнюю госпитализировали, сообщает TSN24 со ссылкой на региональный Минздрав. Для помощи пострадавшей планируют привлечь федеральных специалистов.

Региональная прокуратура сообщает, что по факту травмирования 14-летней школьницы организована проверка. Правоохранительные органы дадут оценку соблюдению организаторами технических правил безопасности и правил по конкретным видам стрельбы.

Ранее в Подмосковье пуля случайно попала в висок подростка из-за игр с пистолетом.

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