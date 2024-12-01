В Челябинске школьник попал в больницу с ножевым ранением после конфликта со сверстником

Подростка из Челябинска госпитализировали после поножовщины на увеселительном мероприятии. Об этом сообщает 74.ru.

Инцидент произошел в «Галактике развлечений», где проводилась вечеринка. По словам местных жителей, у двух подростков произошел конфликт, во время которого один ударил второго ножом.

«Попали в артерию, около него была лужа крови», – поделился один из очевидцев.

На ситуацию обратили внимание в правоохранительных органах. Правоохранители задержали подростка 2008 года, пострадавший оппонент на год старше.

«Сотрудниками полиции продолжается проведение проверки, направленной на выяснение детальной картины и обстоятельств произошедшего», – сообщили в МВД.

Детали о состоянии госпитализированного школьника не приводят, но известно, что врачи оказывают ему всю необходимую помощь. По результатам лечения специалисты дадут заключение о степени причиненного вреда.

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