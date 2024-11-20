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Перечислены симптомы микоплазменной пневмонии

Врач Ким: три симптома могут указывать на развитие микоплазменной пневмонии

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На развитие микоплазменной пневмонии указывают следующие симптомы: сухой кашель, першение в горле и лихорадка. При их появлении необходимо сразу же обратиться к врачу. Об этом «Газете.Ru» рассказала ассистент кафедры госпитальной терапии Института материнства и детства Пироговского Университета, врач-терапевт Татьяна Ким.

По словам врача, микоплазменная пневмония вызывается респираторной микоплазменной инфекцией, атипичным бактериальным микроорганизмом. С начала осеннего периода возникло несколько вспышек микоплазменных пневмоний в этом году, несмотря на то, что микоплазменная инфекция может быть возбудителем до 20% случаев пневмоний.

«Заражение происходит как воздушно-капельным путем от больного человека, так и при активации вируса внутри организма, если человек является носителем этой инфекции при неблагоприятных условиях (переохлаждении, стрессовые ситуации). Лечатся микоплазменные пневмонии антибиотиками. Необходимо установить возбудителя: определяют ДНК M. pneumoniae методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) в мокроте, смывах, лаважной жидкости, в соскобе эпителиальных клеток ротоглотки, в слюне и серологические методы антитела Ig М, IgG и Ig А к Mycoplasma pneumoniae в крови», – рассказал врач.

В осенне-зимнее время риск заболевания пневмонией возрастает. Это связано с подъемом вирусных респираторных инфекций-гриппа, респираторно-синцитиального вируса.

«Пневмония может быть самостоятельным заболеванием и может быть осложнением гриппа и ОРВИ. Чтобы не допустить осложненного течения, эти болезни необходимо лечить. Лечение может быть этиологическими, когда удалось установить возбудитель, и неспецифическим — это соблюдение постельного режима, обильное питье, витамины», – заключила Ким.

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