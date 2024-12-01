Шесть человек вытащили из-под обломков после обрушения здания в США

Шесть человек вытащили из-под обломков обрушившегося в результате взрыва дома в американском штате Миссури, троим пострадавшим потребовалась реанимация. Об этом сообщает телеканал NBC News.

«Все шестеро были доставлены в университетскую больницу Колумбии в штате Миссури с травмами от средней до тяжелой степени», — сообщил телеканал.

Двоих пострадавших вынужденно отправили в больницу на вертолете.

«Трое находились в критическом состоянии, им потребовалась экстенсивная реанимация», — сказал глава окружной неотложной помощи Эрик Хой.

29 ноября в городе Литл-Рок (штат Арканзас) на юге США в «черную пятницу» произошла стрельба в торговом центре, при которой пострадали три человека. Инцидент произошел около 13:44 (22:44 мск) в ТЦ Park Plaza. Прибывшие на место сотрудники полиции обнаружили, что ранения получили три человека. Мэр Литл-Рока Фрэнк Скотт-младший заявил, что благополучие жителей города под угрозу поставили два человека.

Ранее при сходе поезда в США пострадали семь человек.