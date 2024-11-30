На юге США двое неизвестных устроили стрельбу в торговом центре в «черную пятницу»

В городе Литл-Рок (штат Арканзас) на юге США в «черную пятницу» произошла стрельба в торговом центре, при которой пострадали три человека. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на местную полицию.

По ее данным, инцидент произошел около 13:44 (22:44 мск) в ТЦ Park Plaza.

«Прибывшие на место сотрудники полиции обнаружили, что ранены три человека», — говорится в сообщении ведомства.

Там уточнили, что, по предварительным данным, ранения не опасны для жизни. Мэр Литл-Рока Фрэнк Скотт-младший выпустил заявление после произошедшего, в котором в том числе упомянул, что благополучие жителей города под угрозу поставили два человека.

10 октября неизвестный устроил стрельбу в университете Алабамы. Несколько студентов были госпитализированы с ранениями. За день до произошедшего на территории университета было много людей, так как там отмечали день возвращения выпускников. На видео из соцсетей видно, как при звуках выстрелов люди прячутся на парковке.

Ранее в США полицейские выстрелили в женщину с двухмесячным ребенком.