Закон об охране здоровья до рождения могут рассмотреть в весеннюю сессию

Законопроект о закреплении в законодательстве права человека на охрану здоровья до его рождения могут внести в Госдуму в весеннюю сессию 2025 года. Об этом сообщил ТАСС один из авторов инициативы, замглавы комитета Госдумы по собственности Николай Николаев.

«До конца этого года не успеем, но в весеннюю сессию очень надеюсь, что уже внесем», — сказал Николаев.

По его словам, к авторству инициативы присоединились 120 парламентариев.

Ранее депутат, отмечает агентство, заявлял, что закон не несет никаких юридических последствий для норм по абортам и не связан с запретом на аборты.

О разработке соответствующего проекта стало известно в июле.

Депутаты хотят внести поправки в п. 1 ст. 18 закона «Об основах охраны здоровья граждан в РФ». Согласно им, он должен звучать так: «Каждый имеет право на охрану здоровья, как до, так и после рождения».

Авторы инициативы считают, что принятие закона обеспечит повышение ответственности государства, общества и профессионального медицинского сообщества за здоровье еще не рожденного ребенка.

Ранее депутат не увидел грубости в своем призыве рожать, «пока рожалка работает».