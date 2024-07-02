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Депутаты пропишут в законе право на охрану здоровья человека до рождения

«Ведомости»: в ГД внесут проект о праве на охрану здоровья человека до рождения

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Depositphotos

В Государственную думу на этой неделе внесут законопроект о праве плода на охрану здоровья до рождения. Об этом сообщает издание «Ведомости».

В конце июня этот проект анонсировал вице-спикер Думы Петр Толстой. Основным автором законопроекта выступил Николай Николаев.

Отмечается, что парламентарии хотят внести поправки в п. 1 ст. 18 закона «Об основах охраны здоровья граждан в РФ». Теперь он будет звучать так: «Каждый имеет право на охрану здоровья, как до, так и после рождения».

В тексте документа сказано, что принятие закона обеспечит повышение ответственности государства, общества и профессионального медицинского сообщества за здоровье еще не рожденного ребенка.

19 июня гинеколог-репродуктолог Мария Милютина заявила, что порядка 55% пришедших на аборт женщин сомневаются в своем решении. Введение практики обязательных консультаций с психологом может помочь им передумать.

16 июня научно-практический совет министерства здравоохранения России одобрил новые клинические рекомендации по проведению абортов в больницах страны.

Ранее ученые подсчитали, сколько калорий нужно для поддержания беременности.

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