Депутаты пропишут в законе право на охрану здоровья человека до рождения

В Государственную думу на этой неделе внесут законопроект о праве плода на охрану здоровья до рождения. Об этом сообщает издание «Ведомости».

В конце июня этот проект анонсировал вице-спикер Думы Петр Толстой. Основным автором законопроекта выступил Николай Николаев.

Отмечается, что парламентарии хотят внести поправки в п. 1 ст. 18 закона «Об основах охраны здоровья граждан в РФ». Теперь он будет звучать так: «Каждый имеет право на охрану здоровья, как до, так и после рождения».

В тексте документа сказано, что принятие закона обеспечит повышение ответственности государства, общества и профессионального медицинского сообщества за здоровье еще не рожденного ребенка.

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