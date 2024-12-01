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В России заблокировали счета комика Долгополова

ФНС заблокировала счета уехавшего из России комика Долгополова

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ФНС заблокировала счета уехавшего из России комика Александра Долгополова, который высмеял теракт в Санкт-Петербурге против военкора Владлена Татарского. Это следует из данных сервиса «БИР-Аналитик», с которыми ознакомилось РИА Новости.

По данным сервиса, на 30 ноября ИП Долгополова еще является действующим, но его счета заблокированы. Причиной блокировки указали «непредставление налогоплательщиком налоговой декларации в налоговый орган в течение 20 рабочих дней по истечении установленного срока ее представления».

В 2020 году адвокат комика Леонид Соловьев рассказывал РИА Новости, что комик уехал из России за границу после того, как полиция начала проверять его выступление в петербургском баре HopHead в феврале 2019 года.

В 2023 году Следственный комитет начал проверку Долгополова и его коллеги Гарика Оганисяна после их выступления в Берлине, на котором они разыграли пародию на теракт в петербургском кафе. На распространенном в сети видео с выступления Долгополов передает Оганисяну статуэтку, похожую на ту, что взорвалась 2 апреля в кафе на Университетской набережной.

Ранее стендап-комик Руслан Белый (признан в РФ иностранным агентом) заявил, что ему некомфортно находиться в США.

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