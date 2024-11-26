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Руслан Белый стал курьером в США

Стендап-комик Руслан Белый заявил, что ему некомфортно находиться в США

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Алексей Киселёв/Vk.com/ruslanbeliy_vk

Стендап-комик Руслан Белый (признан в РФ иностранным агентом) побывал в роли доставщика еды в рамках снимавшегося в Лос-Анджелесе YouTube-шоу на канале STANUP LA.

Белый признался, что бывал в США всего два раза и каждый раз ловил себя на мысли, что Америка — «не его стайл». Комик отметил, что по американским городам ходят много сумасшедших, а еще ему не нравится та архитектура. При этом юморист не исключил, что изменит свое отношение к Америке, когда поближе познакомится со страной во время своего тура.

«Тут как в кино, но мне некомфортно. Не чувствую себя здесь уютно», — пояснил Белый.

Также комик вспомнил, что вместе с женой планировал лететь в Америку на роды, но семья решила поехать в Барселону.

«Потом неожиданно для себя узнали, что если ребенок рождается в Испании, то через год имеет право на паспорт», — отметил Белый.

Руслан Белый уехал из России вскоре после начала специальной военной операции на Украине. Поначалу он с женой Ольгой жил в Анталье, однако незадолго до рождения дочери переехал в Барселону. Артист рассказывал, что планирует получать вид на жительство (ВНЖ) в Испании, а через год — испанский паспорт.

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