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В Новосибирской области тушат крупный пожар на складе

В Новосибирской области загорелся склад на площади 1200 квадратных метров

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Павел Лисицын/РИА Новости

В рабочем поселке Кольцово Новосибирской области произошел крупный пожар в производственно-складском здании. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального управления МЧС России.

«41 специалист и 11 единиц техники МЧС России ликвидировали открытое горение на площади 1200 квадратных метров», — говорится в сообщении, опубликованном в 3:02 по московскому времени.

Работы по проливке и разбору обгоревших конструкций продолжаются, отметили в ведомстве. На месте происшествия развернули штаб пожаротушения.

По предварительным данным, на складе хранилась деревянная продукция. Информация о пострадавших не поступала, добавили в МЧС.

Накануне сообщалось, что в подмосковном Мисайлово пожарные локализовали возгорание в складском хабе. Оно произошло в здании на площади 600 квадратных метров. После этого огонь перекинулся на стоящий рядом склад. В тушении огня участвовали 88 специалистов и 32 единицы техники. Пожарные предотвратили распространение огня на еще два здания и грузовики.

Ранее очевидцы сообщили о пожаре в ресторанном кластере в Москве.

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