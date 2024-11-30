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В Курской области упростят вход в подъезды на случай атак ВСУ

В Курской области более 7 тысяч подъездов будут открываться автоматически

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Shutterstock/FOTODOM

В Курской области разрабатывается система быстрого доступа к подъездам многоквартирных домов в случае атак со стороны Вооруженных сил Украины. В пресс-службе правительства региона сообщили, что более 7 тысяч домофонов будут подключены к этой функции, пишет ТАСС.

«По поручению губернатора Курской области Алексея Смирнова ведется работа по созданию автоматической разблокировки подъездных дверей в условиях сигналов «Ракетная опасность» и «Опасность атаки БПЛА». Всего к системе подключат свыше 7 тысяч домофонов», — говорится в официальном сообщении.

При возникновении воздушной тревоги жители смогут быстро попасть в ближайший подъезд для укрытия. Данная функция будет доступна в многоквартирных домах Курска, Курчатова и Железногорска, где установлены современные домофоны. На данный момент автоматически разблокировано около 2 тысяч входов.

Специалисты профильных ведомств уже проводят проверку первого этапа проекта. В Курчатове было протестировано автоматическое открытие 305 дверей. В начале декабря пройдет проверка этой функции и в Курске. Полная реализация проекта запланирована на начало марта 2025 года.

Накануне министерство обороны России опубликовало видео, на котором показано кладбище украинских военнослужащих в Курской области.

Днем 28 ноября Минобороны сообщило, что в течение суток потери Вооруженных сил Украины в Курской области превысили 340 военнослужащих.

Ранее в Минобороны раскрыли потери ВСУ за сутки на Курском направлении.

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