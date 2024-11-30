Россиянам объяснили, как составить пароль, который не взломают

Ключевым элементом безопасности личных данных являются пароли. Они защищают наши аккаунты, банковские счета, личные переписки и многое другое. О том, какой пароль выбрать, чтобы он был надежным, «Газете.Ru» рассказал Максим Большаков, директор по развитию направления кибербезопасности EdgeЦентр.

«Пароль должен содержать минимум 12 символов. Часто мошенникам удается взломать аккаунт и угадать пароль простым методом перебора вариантов. Чем длиннее пароль, тем сложнее его подобрать или взломать. Используйте разнообразные комбинации букв разного шрифта, цифр и специальных символов (!@#$%^&*()). Например, вместо простого слова «password» лучше использовать что-то вроде P@ssw0rd123!» — объяснил он.

Никогда не используйте легко угадываемые данные, такие как ваше имя, дата рождения или номер телефона. Также избегайте популярных фраз типа «qwerty», «123456» или любых других последовательностей.

«Один и тот же пароль нельзя использовать для разных сервисов. В этом случае под угрозой могут оказаться все ваши учетные записи, если злоумышленнику удастся взломать какой-то один аккаунт. Например, сайты по заказу пиццы или суши защищаются плохо. Отсюда очевидно, что если у вас один и тот же пароль от важной личной или корпоративной почты и вашей любимой пиццерии, то шансы на взлом почты кратно увеличиваются. В интернете постоянно компрометируются пароли не защищенных сайтов, где относительно легко можно провести параллель с идентификацией потенциальной жертвы и нанести вам существенный вред», — подчеркнул он.

Рекомендуется менять пароли каждые 3–6 месяцев. Это снижает риск того, что злоумышленник успеет воспользоваться старым паролем. Современные браузеры предлагают сохранять ваши пароли и могут напоминать вам о том, какой из паролей устаревает и требует обновления.

«Сегодня на просторах интернета есть много приложений и онлайн-сервисов, которые могут генерировать случайные пароли. Чаще всего сервисы создают сложные комбинации символов, которые практически невозможно угадать. При выборе такого помощника необходимо выбирать только проверенные генераторы, которые не сохраняют ваши пароли и используют надежные методы шифрования. У таких сервисов есть преимущества и недостатки. Среди положительных критериев можно отметить автоматическую генерацию сложных паролей, возможность выбирать состав символов и длину комбинации, экономию вашего времени на придумывание уникальной защиты. К недостаткам можно отнести сложность в запоминании этих самых надежных паролей и вероятность утечки информации. Поэтому важно надежно проверять такие агрегаторы», — добавил эксперт.

В жизни современного человека может быть десяток учетных записей и запомнить к каждой из них уникальный пароль может быть сложно. Для этих целей существуют специальные программы — менеджеры паролей. Они позволяют хранить все ваши логины и пароли в одном месте, защищенном мастер-паролем. Некоторые популярные варианты включают LastPass, 1Password и KeePass.

«Менеджер паролей включает в себя генерацию безопасных паролей, синхронизацию данных между устройствами и их шифрование. Поэтому для надежности стоит установить сложный пароль и включить двухфакторную аутентификацию. Это метод проверки подлинности, который использует два различных варианта для подтверждения личности пользователя. Например, первый «ключ» — как правило, логин и пароль, а второй — цифровой код, который пользователь получает по SMS или в push-уведомлении. А также важно регулярно обновлять программное обеспечение менеджера паролей», — объяснил он.

Важно помнить, что безопасность ваших данных зависит от того, насколько серьезно мы относимся к выбору и хранению паролей. Надежность пароля — это первый слой защиты от киберугроз. Следуя простым рекомендациям, вы сможете значительно снизить риски утраты конфиденциальной информации.

«Самое главное — не стоит хранить пароль на стикере, приклеенном к монитору или записке, спрятанной под клавиатурой, ведь в случае разведки злоумышленника (хакера), готовящего план взлома организации, где вы работаете — это может стать самой простой и вероятной точкой входа с помощью вас. При заказе услуги настоящего пентестинга это один из сценариев оценки взломостойкости организации», — резюмировал он.

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