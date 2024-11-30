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Конфликт пассажиров электрички в Подмосковье закончился кровавой поножовщиной

В Подмосковье конфликт пассажиров электрички закончился кровавой поножовщиной

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Телеграм-канал «Подслушано электрички Москвы»

В Подмосковье салон электрички залило кровью из-за поножовщины, случившейся в результате конфликта пассажиров. Об этом сообщает Telegram-канал «Подслушано электрички Москвы».

По информации Telegram-канала, инцидент произошел в поезде №6850 между станциями «Ухтомская» и «Люберцы-1». По словам очевидцев, между пассажирами произошел конфликт — его причины не уточняются. В ходе потасовки мужчина ударил женщину ножом.

В результате у пострадавшей пассажирки началась сильная кровопотеря, и салон электрички залило кровью. На кадрах с места происшествия видно большую лужу. Неравнодушные очевидцы стали оказывать ей первую помощь, вскоре на место прибыли полицейские и ОМОН. По словам свидетелей, скорую помощь они не дождались.

Судя по кадрам с места событий, стражи порядка задержали подозреваемого в нападении. Прочие детали и обстоятельства не уточняются.

Ранее россиянин десять раз ударил спутницу ножом после застолья.

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