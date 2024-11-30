Москвичка порезала внука-подростка ножом из-за того, что тот не помогал по хозяйству

В Москве 51-летняя местная жительница порезала своего внука-подростка ножом из-за того, что тот не помогал по хозяйству. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации Telegram-канала, инцидент произошел в районе Люблино. Бабушка сильно поругалась со своим 16-летним внуком в общежитии на Краснодонской улице. Родственнице не нравилось, что подросток не слушается, гуляет «не пойми с кем», прогуливает учебу и не помогает по хозяйству, посвящая все время гаджетам.

Несовершеннолетний «огрызнулся» на бабушку, а та в порыве злости схватила нож и порезала подростку запястье. В результате его госпитализировали в медицинское учреждение. Женщине пришлось давать объяснения по факту случившегося сотрудникам правоохранительных органов. Прочие детали и обстоятельства не уточняются.

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