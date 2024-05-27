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Зоопсихологи объяснили, как подготовить питомца к перелету

Зоопсихолог Жеребилова: питомцев приучают к шуму аэропорта за неделю до вылета

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Depositphotos

Для любого домашнего питомца перелет на самолете является сильным стрессом – как для кошек, так и для собак. В отдельных случаях это грозит фатальными последствиями, поэтому если нет возможности выбрать другой транспорт, готовить животное к полету на самолете нужно начинать заранее. Особое внимание следует уделить сильному шуму – звуки авиационных двигателей следует начать включать питомцу за неделю до вылета, рассказала Марина Жеребилова в беседе с 360.ru.

В первую очередь перед перелетом с питомцем нужно выяснить условия, которые создает для животных та или иная авиакомпания. К примеру, в некоторых случаях есть возможность перевезти питомца в салоне, а не в багажном отсеке. Однако если есть возможность, то лучше вообще выбирать другой вид транспорта – к примеру, поезд, подчеркивают специалисты.

Переноска должна быть комфортной и соответствовать условиям, приучать к ней животное нужно начинать заранее, постепенно увеличивая время нахождения в ней. Внутри нужно оставлять знакомую игрушку и лакомство.

За неделю до вылета необходимо начать включать шум аэропорта с голосовыми объявлениями и звуками двигателей самолетов, отметила Жеребилова.

«Прибавлять звук нужно постепенно, а в момент шума давать лакомство, чтобы сформировать положительную связь с раздражителями», — посоветовала она.

Обязательно перед полетом нужно показать животное ветеринару, который сможет объективно оценить его состояние.

«Стресс, перепады давления и перепады температуры – все это может повлечь ухудшение состояния. И в каких-то случаях это может, к сожалению, привести и к летальному исходу», – предупредил зоопсихолог Александр Малиновский.

Кинолог ранее рассказал, как подготовиться к перевозке собаки на самолете.

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