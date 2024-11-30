Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Трос лифта, внутри которого были люди, оборвался в челябинской многоэтажке

В Челябинске оборвался трос лифта, внутри которого были люди

close
Владимир Федоренко/РИА Новости

В Челябинске в одном из многоэтажных домов оборвался трос лифта, в котором в этот момент находилсь люди. Об этом со ссылкой на участника инцидента сообщает ИА «Первое областное».

По информации агентства, инцидент произошел 30 ноября в доме на улице Курчатова. Мужчина и женщина зашли в лифт и начали спускаться вниз, когда услышали странный скрежет. После этого подъемник зашатало, тяхнуло и он остановился.

«Я думал, мы падаем. Скорее всего, оборвался трос. Остановились мы между первым и вторым этажами и почти полчаса ждали техника. Когда он пришел и открыл двери, пришлось спрыгивать», — рассказал мужчина, передает ИА «Первое областное».

Сообщается, что сейчас в причинах неисправности лифта разбираются специалисты. Мужчина указал, что он и его семья пользоваться подъемником больше не планируют.

Ранее в Госдуме придумали, как сократить число аварий лифтов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами