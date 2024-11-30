Трос лифта, внутри которого были люди, оборвался в челябинской многоэтажке

В Челябинске в одном из многоэтажных домов оборвался трос лифта, в котором в этот момент находилсь люди. Об этом со ссылкой на участника инцидента сообщает ИА «Первое областное».

По информации агентства, инцидент произошел 30 ноября в доме на улице Курчатова. Мужчина и женщина зашли в лифт и начали спускаться вниз, когда услышали странный скрежет. После этого подъемник зашатало, тяхнуло и он остановился.

«Я думал, мы падаем. Скорее всего, оборвался трос. Остановились мы между первым и вторым этажами и почти полчаса ждали техника. Когда он пришел и открыл двери, пришлось спрыгивать», — рассказал мужчина, передает ИА «Первое областное».

Сообщается, что сейчас в причинах неисправности лифта разбираются специалисты. Мужчина указал, что он и его семья пользоваться подъемником больше не планируют.

Ранее в Госдуме придумали, как сократить число аварий лифтов.