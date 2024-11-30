Нетаньяху намерен сменить главу Генштаба до конца перемирия с Ливаном

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху намерен заменить начальника Генштаба Армии обороны Израиля Герци Халеви до окончания 60-дневного перемирия с Ливаном. Об этом сообщает гостелерадиокомпания Kan со ссылкой на свои источники.

Согласно информации от двух источников вещателя, глава Генштаба должен подать в отставку, взяв на себя ответственность за ошибки военного командования во время нападения боевиков радикального палестинского движения ХАМАС на Израиль 7 октября прошлого года.

Собеседники телерадиокомпании добавили, что данное решение поддерживает министр обороны Исраэль Кац.

27 ноября соглашение о прекращении огня между Армией обороны Израиля и ливанским шиитским движением «Хезболла», подписанное накануне, вступило в силу. Президент США Джо Байден заявил, что документ предполагает постоянное прекращение боевых действий и создание условий для возвращения мирного населения в пострадавшие районы на ливано-израильской границе.

Ситуация на Ближнем Востоке вновь обострилась после серии взрывов пейджеров и раций в разных районах Ливана, которая произошла 17 и 18 сентября. С 19 сентября Армия обороны Израиля начала наносить авиаудары по территории страны. 23 сентября израильские власти объявили о начале «упреждающей наступательной операции» против военной инфраструктуры «Хезболлы» в Ливане. Операция получила название «Стрелы севера».

Ранее Лавров назвал причину деградации ситуации на Ближнем Востоке.