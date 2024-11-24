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В Петербурге врачи случайно сожгли квартиру пациента, которого реанимировали

«78.ru»: в Петербурге медики случайно устроили пожар в квартире пациента

В Кировском районе Петербурга бригада скорой помощи устроила пожар в квартире пациента с подозрением на инфаркт, спасти мужчину не удалось. Об этом сообщает «78.ru».

Инцидент произошел в многоэтажке по улице Генерала Симоняка, бригада медиков прибыла на вызов к мужчине, который чувствовал себя плохо, ранее он перенес инфаркт. Когда врачи проводили реанимационные мероприятия, произошло короткое замыкание оборудования.

В квартире вспыхнул потолок, огонь быстро перекинулся на вещи и мебель. Пожарные эвакуировали из опасной зоны 15 человек, спасти хозяина квартиры не удалось. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Татарстане подросток спасся из горящей квартиры. Школьник сумел открыть окно и выбрался на внешний блок кондиционера, уцепился за конструкцию и ждал пожарных. Мальчика с помощью приставной лестницы спустили вниз и передали медикам, мальчик отравился продуктами горения. Выяснилось, что в момент возгорания несовершеннолетний находился в квартире один, его родители были на даче. Причины пожара устанавливаются.

Ранее в Ульяновской области сосед спас на пожаре двух детей.

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