В Одинцово сгорел шелтер для пострадавших от домашнего насилия. Пострадали дети При пожаре в приюте в подмосковном Одинцово пострадали 15 детей

В подмосковном Одинцово сгорел кризисный центр для женщин, пострадавших от домашнего насилия. Пострадали минимум пять человек, среди них трое детей, в том числе шестимесячный младенец. По словам руководителя центра Натальи Краснослободцевой, пожар мог возникнуть из-за включенного обогревателя. Возбуждено уголовное дело по статье об уничтожении имущества по неосторожности. Приют называли убежищем «для шикарных женщин».

Здание Центра помощи жертвам домашнего насилия, расположенное в деревне Чигасово рядом с городом Одинцово в Московской области, загорелся около 21:00 мск. В результате пожара в трехэтажном доме пострадали пять человек, среди них трое детей, сообщает Telegram-канал Readovka. По данным Telegram-канала 112, число пострадавших еще больше — 21 человек. Пострадавших госпитализировали с отравлением продуктами горения и ушибами. Врачи оценивают их состояние как тяжелое.

По словам источников Mash, в больницу увезли 5-летнюю девочку, 3-летнего мальчика и 6-месячную девочку с тяжелым отравлением угарным газом. 35-летняя Любовь была вынуждена выпрыгнуть из окна, она получила черепно-мозговую травму. У 22-летней Елизаветы сильное отравление угарным газом.

Одну из женщин сняли с крыши здания, она получила ожоги всего тела.

Как сообщает региональное управление МЧС, площадь возгорания составила 300 квадратных метров. Сейчас пожар локализован.

Большинство — дети

Приют расположен на территории СНТ «Горицвет» на Можайском шоссе. Когда начался пожар, в здании находились 26 человек, из них 18 — несовершеннолетние. Все они смогли эвакуироваться, но надышались дымом и перенервничали. Детей и их матерей спас сосед, который увидел пожар и кинулся выводить постояльцев на улицу.

Пострадавших разместили во временном приюте в Нахабино, им оказали помощь на месте.

По данным Mash, в приюте жили женщины с совсем маленькими детьми — в возрасте 2-3 лет.

Кто виноват

На место ЧП прибыла администрация поселения. Также в «Горицвет» приедет сын собственника здания, у которого благотворительный фонд арендовал помещение. Сам бизнесмен сейчас находится в Грузии.

Руководитель кризисного центра Наталья Краснослободцева сообщила, что огонь полыхнул из комнаты, в которой находился включенный обогреватель. Правоохранители планируют допросить ее.

Возбуждено дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 168 УК РФ («Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности»).

В приюте работали девять волонтеров. Его называли убежищем «для шикарных женщин».

Пожар у миллиардера

В этот же день, 15 ноября, в Москве на Арбате произошел пожар в квартире российского миллиардера Дмитрия Озерского. По словам журналистов, в 300-метровом жилье бизнесмена загорелись мебель, подвесной потолок и личные вещи. Никто не пострадал.

Сам Озерский сообщил, что в данный момент находится не в столице Соседи утверждают, что причиной инцидента стало короткое замыкание.

Дмитрий Озерский — председатель совета директоров Северо-Западного рыбопромышленного консорциума.