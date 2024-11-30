Мужчину, который похитил двух подростов в столичном ТЦ и стрелял в воздух, арестовали

В Москве мужчину, который похитил из ТЦ двух подростков и стрелял в воздух, арестовали. Об этом сообщает столичная прокуратура.

По информации ведомства, обвиняемого в похищении несовершеннолетних и вымогательстве заключили под стражу. Отмечается, что мужчина не признал вину, а сторона защиты в ходе заседания просила избрать ему меру пресечения в виде домашнего ареста.

Инцидент произошел в торговом центре на Ярцевской улице. Угрожая пистолетом, водитель BMW усадил двух подростков в автомобиль и вывез их в безлюдное место. Там он стал стрелять в воздух и вымогать у несовершеннолетних 120 тысяч рублей под предлогом возврата средств за кроссовки и шапку, которые подростки ему продали, но клиента не устроило качество предметов одежды.

Ранее посетитель московского ночного клуба выстрелил в работника из-за просьбы внести депозит.