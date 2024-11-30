Мужчина на черном BMW с пистолетом похитил двух подростков в Москве и вымогал у них деньги

В Москве задержан мужчина, который на автомобиле похитил двух несовершеннолетних продавцов магазина и вымогал у них 120 тыс. рублей под предлогом того, что ему продали некачественную одежду. Об этом сообщается в Telegram-канале «Прокуратура Москвы».

Инцидент произошел в торговом центре на Ярцевской улице. Угрожая пистолетом, водитель усадил продавцов в свой BMW.

«Обвиняемый привез потерпевших в безлюдное место — к спортивному стадиону на ул. Маршала Тимошенко, где в их присутствии несколько раз выстрелил в воздух и вновь потребовал передать ему деньги», — отмечается в сообщении прокуратуры.

Молодой человек по имени Магомед (ему 20 лет) был недоволен кроссовками и шапкой, которые ему продали, уточняет Telegram-канал Mash. Продавцов он «поставил на счетчик», дав срок на выплату денег до 5 декабря. Мужчину задержали сотрудники правоохранительных органов. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям о похищении людей и вымогательстве.

Ранее в Лангепасе полицейский угнал автомобиль и набросился с угрозами на коллег, которые его задерживали.