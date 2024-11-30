Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Ростовской области потушили возникший после падения БПЛА пожар

Слюсарь: пожар на промпредприятии в Каменском районе Ростовской области потушили

close
Shutterstock

Пожар на промпредприятии в Каменском районе Ростовской области потушили. Об этом сообщил врио главы региона Юрий Слюсарь в Telegram-канале.

«Только что коллеги из МЧС доложили, что пожар в Каменском районе потушен», — отметил врио губернатора.

Он поблагодарил за оперативное устранение возгорания.

Утром в субботу, 29 ноября, в Каменском районе Ростовской области произошел крупный пожар на промышленном объекте. К ликвидации возгорания привлекли 109 спасателей и 38 машин. Позже появились видео пожара в Ростовской области, который начался после падения беспилотника.

Незадолго до этого Слюсарь заявлял, что на северо-западе Ростовской области средства противовоздушной обороны (ПВО) отразили массированную атаку украинских беспилотников. По его словам, удалось сбить 30 дронов. В результате атаки БПЛА повреждение получила кровля дома в хуторе Масаловка Каменского района.

Ранее в Подмосковье пожарные локализовали огонь в складском хабе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами