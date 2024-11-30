В Ростовской области потушили возникший после падения БПЛА пожар

Пожар на промпредприятии в Каменском районе Ростовской области потушили. Об этом сообщил врио главы региона Юрий Слюсарь в Telegram-канале.

«Только что коллеги из МЧС доложили, что пожар в Каменском районе потушен», — отметил врио губернатора.

Он поблагодарил за оперативное устранение возгорания.

Утром в субботу, 29 ноября, в Каменском районе Ростовской области произошел крупный пожар на промышленном объекте. К ликвидации возгорания привлекли 109 спасателей и 38 машин. Позже появились видео пожара в Ростовской области, который начался после падения беспилотника.

Незадолго до этого Слюсарь заявлял, что на северо-западе Ростовской области средства противовоздушной обороны (ПВО) отразили массированную атаку украинских беспилотников. По его словам, удалось сбить 30 дронов. В результате атаки БПЛА повреждение получила кровля дома в хуторе Масаловка Каменского района.

Ранее в Подмосковье пожарные локализовали огонь в складском хабе.