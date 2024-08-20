«Вы должны извиниться и замолчать»: Берлин обиделся на Варшаву из-за расследования по «Севпотокам» WSJ: Берлин решил не отвечать на требование Туска «извиниться и молчать»

Германия обиделась на Польшу за «саботаж» расследования подрыва «Северных потоков», написала The Wall Street Journal. Варшава якобы оперативно не задержала подозреваемого в диверсии после запроса немецких коллег, поэтому он успел сбежать на Украину. После этого на фоне появившихся в ФРГ предположений о том, что Польша помогала организовать подрыв, премьер Дональд Туск призвал всех инициаторов и покровителей проекта газопроводов «извиниться и замолчать». Берлину пришлось проглотить оскорбление.

Почему возник конфликт Варшавы и Берлина

Издание The Wall Street Journal (WSJ) написало, что немецкие чиновники были ошеломлены после заявления премьера Польши Дональда Туска по поводу подрыва «Северных потоков». Политик заявил, что инициаторам и сторонникам строительства газопроводов (к которым относится и ФРГ, которая в частности настаивала на сотрудничестве с РФ по проекту, несмотря на сопротивление Восточной Европы, членов ЕС и США), стоит извиниться и замолчать касательно возможного участия в диверсии Варшавы.

По данным газеты, в конце прошлой недели польские прокуроры официально проинформировали немецких коллег о том, что подозреваемый в подрыве «Северных потоков» покинул территорию их страны. При этом они уточнили, будет ли Берлин заинтересован в проведении обыска в доме мужчины под Варшавой.

Взрывы на «Севпотоках» Взрывы на «Северных потоках» произошли на участке в Балтийском море около датского острова Борнхольм в ночь на 26 сентября 2022 года. Первый произошел юго-восточнее острова в 02:00, второй и третий — к северо-востоку от Борнхольма около 19:00 того же дня. Их мощность могла быть эквивалентна силе «нескольких сотен килограммов взрывчатки». В результате взрывов были повреждены три из четырех нитей газопроводов.

В Германии сочли это письмо оскорблением, так как Польша проигнорировала ордер на арест подозреваемого. При этом в Варшаве настаивают на том, не задержали мужчину из-за ошибки немецкой стороны: ФРГ якобы попросила задержать подозреваемого, но не указала его адрес в европейском реестре. Только после этого служба внутренней безопасности Польши должна была рассмотреть запрос и совершить арест.

WSJ отметила, что конфликт между Варшавой и Берлином зрел несколько месяцев, но публичным стал только сейчас. Немецкая сторона считает, что Варшава намеренно пытается сорвать расследование подрыва «Северных потоков», так как еще в прошлом году отказалась предоставлять записи с камер видеонаблюдения из польского порта, где была пришвартована использовавшаяся при диверсии яхта «Андромеда», и данные мобильных операторов в этом районе. Польша отвергает все обвинения и утверждает, что никаких записей камер не существует.

Последние данные о расследовании

Ранее WSJ узнала, что в мае 2022 года несколько высокопоставленных украинских военных офицеров и бизнесменов якобы собрались для празднования успеха на фронте. Тогда у них и возникла идея уничтожить «Северные потоки». Для ее реализации нашли $300 тыс. и неназванного генерала, который взял на себя организацию подрыва.

В начале сентября группа из украинских военных и дайверов арендовала в немецком порту города Росток яхту «Андромеда», вышла в Балтийское море и несколько раз пересекла нити газопроводов. 23 сентября они вернулись на берег. 26 сентября неизвестные дистанционно взорвали заранее заложенную взрывчатку.

Немецкие полицейские в середине августа вышли на след специалиста по глубоководному дайвингу Владимира Журавлева, именно на него был выписан орден на арест. Однако мужчина успел уехать из Польше на автомобиле. По данным WSJ, сейчас он находится на территории Украины.

«Саботаж» Варшавы

Поскольку у Польши и Германии есть общая граница, полицейские двух стран находятся в тесном взаимодействии и имеют полномочия в приграничных районах обоих стран. По этой причине немецкая сторона встревожилась из-за того, что Варшава не стала задерживать Журавлева. 2 июля группа министров кабинета Германии во главе с канцлером Олафом Шольцем посетила Варшаву для совместного заседания с правительством Туска. Встреча членов двух правительств – давняя традиция, способствующая развитию отношений между двумя странами, которые имеют сложную историю, начавшуюся со Второй мировой войны. На мероприятии немецкие министры попросили своих польских коллег убедиться в исполнении ордера. По словам источника WSJ, Варшава ответила на эту просьбу отказом.

Немецкая сторона сочла такое поведение намеренным саботажем расследования. При этом, по словам источника газеты, поляки заявили коллегам из соседней страны, что подрывникам «Севпотоков» следует вручить медали, вместо того чтобы их арестовывать.

На прошлой неделе экс-глава Федеральной разведывательной службы ФРГ Август Ханнинг в интервью изданию Die Welt допустил, что между Владимиром Зеленским и президентом Польши Анджеем Дудой существовала договоренность о сотрудничестве для вывода из строя мешавших обеим странам газопроводов. По мнению специалиста, подрыв мог быть осуществлен только при поддержке «с земли», которая была невозможна без содействия польских спецслужб.

После этого госсекретарь канцелярии президента Польши Войчех Колярский заверил, что Дуда ничего не знал о планах подрыва газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2».

«Всем инициаторам и покровителям «Северного потока — 1 и 2». Единственное, что вы должны сделать сегодня по этому поводу, — извиниться и замолчать», — отреагировал Туск в соцсетях.

Несмотря на то, что Берлину не понравились эти слова, там решили никак не отвечать на высказывание Туска, чтобы избежать эскалации ситуации между двумя членами НАТО, которые должна поддерживать Украину в ее борьбе против РФ.

А что Россия?

Россия подала жалобу на Германию из-за отсутствия прогресса в расследовании взрывов на «Северных потоках»: Москва потребовала от Берлина выполнить «свои международные обязательства в борьбе с терроризмом», рассказал директор третьего европейского департамента МИД Олег Тяпкин РИА Новости.

Официальный представитель МИД ФРГ Себастиан Фишер во время пресс-конференции сообщил, что Германия находится на связи с Россией: «Мы обмениваемся вещами, которыми можем обмениваться, не ставя под угрозу расследование».

При этом глава МИД РФ Сергей Лавров в комментарии для программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1» сказал, что ни у кого не осталось сомнений, что за преступлением стоят США. Они якобы «оставили Европу без дешевого российского топлива и, соответственно, без устойчивой основы экономического развития». По мнению министра, украинцы в одиночку не смогли бы осуществить подобное преступление. Он добавил, что Россия будет настаивать на проведении транспарентного международного расследования.