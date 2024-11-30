Мужчина избил знакомую после ссоры и запер ее в подмосковной квартире на три дня

В Подмосковье мужчина после пьяной ссоры избил знакомую и три дня удерживал ее в квартире. Об этом со ссылкой на источник сообщает РЕН ТВ.

По информации телеканала, инцидент произошел в квартире на Советской улице в городе Ногинске. Мужчина и женщина 26 ноября вместе распивали спиртное, и в какой-то момент между ними произошла ссора.

В ходе конфликта мужчина избил знакомую и забрал у нее телефон. После этого он закрыл ее в квартире и удерживал там следующие три дня. В какой-то момент ей удалось связаться с правоохранительными органами.

Прибывшие на место стражи порядка освободили женщину. При этом злоумышленник совершил нападение на одного из правоохранителей.

Мужчину задержали. В его отношении возбудили уголовные дела по статьям о незаконном лишении свободы и применении насилия в отношении представителя власти.

Ранее челябинца, державшего женщину в плену 13 лет, отправили на принудительное лечение.