Жену экс-адвоката Пашаева допросили по делу о мошенничестве супруга

Следователи допросили жену бывшего адвоката Эльмана Пашаева. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

Он уточнил, что допрос провели в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере, которое заведено в отношении Пашаева. По данным источника, во время обыска в квартире обвиняемого обнаружили и изъяли деньги — менее 100 тыс. рублей.

13 ноября военный суд продлил арест Пашаева. Его задержали в Москве в сентябре 2024 года. По версии следствия, в феврале фигурант убедил мужа «королевы марафонов» Елены Блиновской Алексея в том, что за крупное денежное вознаграждение сможет добиться освобождения супругов от уголовной ответственности по делу об уклонении от уплаты налогов и отмывании денежных средств.

27 ноября Второй Западный окружной военный суд признал законным продление срока ареста бывшему адвокату по делу о крупном мошенничестве.

Ранее Пашаева лишили свиданий в «Матросской тишине».