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Собирателя картона раздавило в прессе мусоровоза в российском регионе

В Улан-Удэ мужчину раздавило в прессе мусоровоза

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Телеграм-канал «ТИВИКОМ NEWS»

В Улан-Удэ собирателя картона раздавило прессовочной плитой мусоровоза. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

По информации ведомства, предварительно, двое местных жителей решили совместно заняться сбором картона, чтобы потом продать его в пункты приема макулатуры. Для этого один из них арендовал мусоровоз с установкой для пресса и уплотнения сырья.

Мужчины 30 ноября приехали к магазину на улице Добролюбова, где стали собирать картонные коробки, укладывать их в кузов мусоровоза и прессовать. Во время работы один из них поднялся на край кузова, не удержался на ногах и упал под прессовочную плиту. Спасти его не удалось.

Следователи организовали доследственную проверку по факту случившегося. Детали и обстоятельства произошедшего на данный момент устанавливаются.

Ранее беседка-курилка раздавила молодую девушку во время урагана в Подмосковье.

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