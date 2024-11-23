Названы условия для максимального заработка Деда Мороза в новогодние праздники

Актеры, исполняющие роли Деда Мороза и Снегурочки во время новогодних праздников, могут рассчитывать на среднюю зарплату в 52,5 тыс. руб., передает РИА Новости со ссылкой на данные Headhunter.

По данным сервиса, этот показатель немного ниже прошлогоднего (55 тыс. руб.), но максимальная зарплата за такую работу может достигать 100 тыс. руб.

«В Москве ищут Дедов Морозов на зарплату от 120 тысяч рублей», — отметили в Headhunter.

Там добавили, что от кандидатов ждут опыта работы, артистичности, доброжелательности, вокальных и танцевальных навыков и любви к детям. Кроме того, некоторым актерам предстоит сыграть национальных новогодних персонажей, поэтому от них требуют знания армянского, грузинского и татарского и других языков и культур. В качестве преимущества рассматривается наличие костюма или Снегурочки. Одним из главных условий для получения работы является возможность работать в новогоднюю ночь и в течение праздников до последнего гостя.

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