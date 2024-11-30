В Донецке отключили 20 трансформаторов

В Донецке одновременно отключились 20 трансформаторов, и остались без света 1150 человек. Об этом рассказал в своем Telegram-канале мэр города Алексей Кулемзин.

В «Донецких городских электрических сетях» заявили, что отключение света произошло автоматически, по какой причине — не уточняются. На месте происшествия сейчас ведутся работы по восстановлению электроснабжения.

До этого ФСБ сообщила о задержании подозреваемого в попытке теракта в здании прокуратуры.

По словам мужчины, он связался с представителями Украины в мессенджере Telegram. Он заявил, что ему было предложено устроить подрыв самодельного взрывного устройства в одном из госучреждений города с целью устрашения населения, после чего он выбрал местом преступления здание прокуратуры. У мужчины была изъята бомба, сделанная на основе украинской противопехотной мины.

Ранее суд в Донецке осудил Демона на 14 лет колонии.