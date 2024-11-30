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Готовивший теракт в Москве мужчина пытался перевести деньги террористам из РДК

РИА Новости: сторонник РДК пытался перевести деньги террористам

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Olena Yakobchuk/Shutterstock/FOTODOM

Мужчина пытался перевести деньги членам «Русского добровольческого корпуса» (признан в РФ террористической организацией), воюющего в зоне СВО на стороне Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что речь идет о мужчине, который подозревается в покушении на совершение теракта в Москве.

«По предварительной информации, фигурант пытался перевести деньги членам РДК, однако ему это не удалось, операция была приостановлена банком», — говорится в сообщении.

Мужчина был задержан после того, как отправился к военному комиссариату на северо-западе Москвы и начал вести фотофиксацию объекта.

Недавно троих боевиков «Русского добровольческого корпуса» Александра Галанова, Антона Зырянова и Алексея Огурцова заочно приговорили к пожизненному лишению свободы за вторжение в Брянскую область.

Большую часть срока мужчины должны будут провести в колонии особого режима. Также с них хотят взыскать 10 млн рублей в пользу потерпевших среди гражданских и 3,5 млн рублей — в пользу коммунальных служб.

Ранее суд заочно приговорил лидера РДК Капустина и актера Канахина к пожизненному.

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