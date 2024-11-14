Еще троих боевиков РДК заочно приговорили к пожизненному сроку

Троих боевиков «Русского добровольческого корпуса» (признан в РФ террористической организацией) Александра Галанова, Антона Зырянова и Алексея Огурцова заочно приговорили к пожизненному лишению свободы за вторжение в Брянскую область. Об этом сообщает ТАСС.

«Фигурантам дела Александру Галанову, Антону Зырянову и Алексею Огурцову суд также назначил пожизненное лишение свободы со штрафами в размере 2 млн рублей каждому», — говорится в сообщении.

Большую часть срока мужчины должны будут провести в колонии особого режима. Также с них хотят взыскать 10 млн рублей в пользу потерпевших среди гражданских и 3,5 млн рублей — в пользу коммунальных служб.

14 ноября к пожизненным срокам были приговорены лидер РДК Денис Капустин и актер Кирилл Канахин. Первому назначили штраф в размере 2,5 млн рублей, а второму — 2 млн рублей штрафа.

Капустин летом 2022 года организовал попытку подрыва объекта ТЭК в Волгоградской области, а в 2023-м — в составе вооруженной группы осуществил нападение на Брянскую область.

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