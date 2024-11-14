Второе пожизненное: лидера РДК Капустина и актера Канахина осудили в России Суд заочно приговорил лидера РДК Капустина и актера Канахина к пожизненному

Суд заочно приговорил лидера РДК* Дениса Капустина, актера Кирилла Канахина и еще троих членов формирования к пожизненному лишению свободы по делу о вторжении в Брянскую область в марте 2023 года. Тогда в результате действий диверсантов погибли два человека, ранения получили мужчина и десятилетний мальчик. Для Капустина и бывшего актера Канахина этот срок стал вторым. Ранее они оба уже были приговорены в РФ к аналогичному наказанию.

Второй Западный окружной военный суд заочно приговорил лидера «Русского добровольческого корпуса» (признан в РФ террористической организацией) Дениса Капустина к пожизненному лишению свободы по делу о вторжении в Брянскую область. Об этом сообщило РИА Новости.

Аналогичный срок получили еще четыре члена РДК — актер Кирилл Канахин, а также Александр Галанов, Антон Зырянов и Алексей Огурцов.

Первые восемь лет подсудимые должны будут провести в тюрьме, остальной срок — в колонии особого режима. Срок наказания будет исчисляться с момента задержания их на территории России или с момента экстрадиции в РФ.

Кроме этого, суд оштрафовал Капустина на 2,5 млн рублей, а Канахина, Галанова, Зырянова и Огурцова — на 2 млн рублей каждого. Суд также постановил взыскать с осужденных 10 млн рублей в пользу гражданских потерпевших и 3,5 млн рублей в пользу коммунальных служб. Кроме того, им запретили заниматься администрированием сайтов на срок от трех до четырех лет.

Все пятеро фигурантов заочно арестованы и объявлены в международный розыск.

Вторжение в Брянскую область

2 марта 2023 года диверсанты попытались прорваться на территорию России через села Любечане и Сушаны в Брянской области. По данным властей, в результате их действий погибли два мирных жителя, пострадали мужчина и десятилетний мальчик. Кроме этого, диверсанты повредили дома, коммунальную инфраструктуру и автомобили.

Ответственность за эти действия взял на себя «Русский добровольческий корпус». Его лидер Капустин заявил в интервью Financial Times, что в прорыве на территорию Брянской области участвовали 45 членов группировки, которые хотели «напомнить россиянам, что не надо жить в кандалах, мириться и участвовать в чужой войне, выполняя чужую волю».

Впоследствии по факту вторжения в Брянскую область против пяти членов РДК — Капустина, Канахина, Галанова, Огурцова и Зырянова — было возбуждено уголовное дело по 12 статьям:

— организация террористического сообщества (ст. 205.4 ч. 1);

— создание незаконного вооруженного формирования (ст. 208 ч. 1);

— публичные призывы к терроризму через СМИ или интернет (ст. 205.2 ч. 2);

— незаконное пересечение границы организованной группой (ст. 322 ч. 3);

— теракт, повлекший смерть человека (ст. 205 ч. 3 п. б);

— разбой, совершенный организованной группой (ст. 162 ч. 4 п. а);

— посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов (ст. 317);

— прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности (ст. 205.3);

— незаконное владение оружием в составе организованной группы (ст. 222 ч. 4);

— незаконное хранение взрывчатки организованной группой (ст. 222.1 ч. 4);

— контрабанда веществ или боеприпасов организованной группой (ст. 226.1 ч. 3);

— незаконное хранение крупнокалиберного огнестрельного оружия организованной группой (ст. 222.2 ч. 4).

В сентябре 2024 года дело передали в суд. 28 октября его начали заочно рассматривать. На первом заседании стало известно, что гособвинение считает всех пятерых фигурантов причастными к гибели двух человек.

«Они стреляли по гражданским машинам, убили двух водителей и ранили ребенка», — зачитал на слушании прокурор.

Кроме этого, как сообщил гособвинитель, члены РДК ранили нескольких мирных жителей, сожгли дом и объекты инфраструктуры, заминировали местность вокруг домов. В итоге пострадал сотрудник Росгвардии, занимавшийся разминированием.

Второй пожизненный

Для Капустина и Канахина новый срок стал уже вторым пожизненным. Бывший актер в феврале этого года получил аналогичное наказание по делу о госизмене.

Тогда следствие установило, что Кирилл Канахин уехал на Украину и в августе 2022 года присоединился к РДК, получив обмундирование, оружие и боеприпасы. В составе формирования он участвовал в боевых действиях против ВС РФ в Херсонской области зимой 2023-го. В марте того же года Канахин вместе с 30 участниками РДК атаковал Климовский район Брянской области, а в мае — напал на белгородское село Грайворон.

Его адвокат на суде заявил, что преступление не было доказано, и попросил оправдать его подзащитного. При этом, как писал «Ъ», бывшего актера российские спецслужбы опознали по размещенным в сети снимкам, где он вместе с другими членами РДК был запечатлен в форме с опознавательными знаками Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Лидер РДК Капустин свой первый пожизненный срок получил в ноябре 2023 года. Суд признал его виновным в организации нападения на Брянскую область в марте того же года.