На севере Косово произошел взрыв на водоканале

На водоканале на севере Косово произошел взрыв, сообщает Reuters со ссылкой на местную администрацию.

По данным агентства, инцидент произошел в пятницу вечером. Информации о пострадавших нет.

Водоканал обслуживает в числе прочего две угольные электростанции на севере непризнанной территории.

Премьер Косово Альбин Курти назвал взрыв терактом. Он пояснил, что часть Косова может остаться без электричества с утра субботы, если канал не будет отремонтирован. Подача питьевой воды из него приостановлена.

Взрыв произошел на севере частично признанной республики, в районе поселка Зубин-Поток. О пострадавших не сообщается, а масштабы ущерба остаются неуточненными.

По данным местной водоснабжающей компании Ibar-Lepenci, взрывное устройство было брошено в водоканал, что привело к повреждению стены моста. Информацию об инциденте подтвердил портал Kallxo.

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