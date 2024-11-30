Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На севере Косово произошел взрыв на водоканале

Reuters: на водоканале на севере Косово произошел взрыв

close
Алексей Витвицкий/РИА Новости

На водоканале на севере Косово произошел взрыв, сообщает Reuters со ссылкой на местную администрацию.

По данным агентства, инцидент произошел в пятницу вечером. Информации о пострадавших нет.

Водоканал обслуживает в числе прочего две угольные электростанции на севере непризнанной территории.

Премьер Косово Альбин Курти назвал взрыв терактом. Он пояснил, что часть Косова может остаться без электричества с утра субботы, если канал не будет отремонтирован. Подача питьевой воды из него приостановлена.

Взрыв произошел на севере частично признанной республики, в районе поселка Зубин-Поток. О пострадавших не сообщается, а масштабы ущерба остаются неуточненными.

По данным местной водоснабжающей компании Ibar-Lepenci, взрывное устройство было брошено в водоканал, что привело к повреждению стены моста. Информацию об инциденте подтвердил портал Kallxo.

Ранее Вучич прокомментировал вывод российских миротворцев из Косово в 2003 году.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами