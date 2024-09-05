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Премьер Косово не смог решить школьное уравнение и извинился

Премьер Косово Курти извинился за то, что не смог решить задачу по математике

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Visar Kryeziu/AP

Глава правительства непризнанной Россией Республики Косово Альбин Курти неправильно решил школьное уравнение на уроке математики, за что принес извинения. Пост, написанный по следам визита в одну из косовских школ, Курти опубликовал на своей странице в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

В своем сообщении премьер поблагодарил персонал и учеников учебного заведения за прием и отметил, что ему даже захотелось вернуться в школьные годы.

«Но  должен отметить, что теперь я  рад, что в  тот момент я  не  был одним из  учеников, потому что я  бы не  получил проходной балл», — пошутил Курти.

Свой пост глава правительства самопровозглашенной республики опубликовал вскоре после того, как в соцсетях появилось видео, на котором он довольно уверенно решает линейное уравнение с одной переменной и в итоге получает неправильный ответ.

В своем сообщении Курти указал, что мог бы решить задачу правильно, если бы подумал чуть дольше, и извинился перед учениками, которые «знают решение лучше, чем премьер-министр».

До этого в России замглавы администрации президента Максим Орешкин прокатился на такси по Владивостоку и рассказал, что «много узнал» о губернаторе Приморского края.

Ранее глава Сербии прокомментировал вывод российских миротворцев из Косово в 2003 году.

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