Застрявшие по пути в Антарктиду россияне потребовали вернуть им все деньги за тур

Россияне на борту круизного лайнера SH Diana, прервавшего круиз в Антарктиду из-за поломки двигателя, потребовали от компании-владельца судна возвращения полной стоимости тура, передает РИА Новости.

По мнению туристов, корабль вышел в море уже с поломкой. Вместо путешествия в Антарктиду с 17 остановками они трижды на час сходили на берег и 20 дней провели на борту неисправного судна.

«За это вы (представители компании. — «Газета.Ru») хотите удержать половину денег. Если вы считаете, что это справедливо, мы готовы это оспаривать. <...> Верните деньги», — заявили путешественники в видеообращении.

13 ноября 170 отдыхающих начали свой круиз на судне SH Diana в Кейптауне. По плану корабль должен был дойти до Антарктиды и 3 декабря закончить свое путешествие в аргентинской Ушуайе. Однако 22 ноября лайнер застрял из-за поломки двигателя. Туристическая компания отказалась возмещать туристам полную стоимость отдыха. Ее руководство пообещало вернуть 50% стоимости поездки или предоставить скидку в 65% на следующий круиз. В знак протеста граждане России и Китая устроили голодовку, чтобы им вернули деньги за испорченный отдых — от 485 до 694 тыс. руб. за билет.

Ранее россиянка рассказала о реакции пассажиров на поломку рейса в Антарктиду.