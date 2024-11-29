В МВД Грузии прокомментировали митинг в Тбилиси

В МВД Грузии заявили, что акция протеста у здания парламента на проспекте Руставели в Тбилиси вышла за рамки закона, передает ТАСС.

«Участники акции портят и поджигают инфраструктуру. Следует отметить, что определенная часть участников акции переместилась в сторону улицы Чичинадзе, где указанные лица повредили ворота парламента», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что силовики применили к протестующим спецсредства, установленные законом.

Вечером 29 ноября в Тбилиси продолжились протесты после того, как за день до этого правящая партия «Грузинская мечта» приостановила до 2028 года переговоры с Евросоюзом о вступлении. В протесте оппозиции приняла участие и президент Грузии Саломе Зурабишвили.

26 октября в Грузии состоялись парламентские выборы. По их результатам правящая партия «Грузинская мечта» набрала 53,93% голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, набравшие в сумме 37,78%.

Ранее в центр Тбилиси прибыл спецназ.