Украинского «гнома» депортировали из Польши за пророссийские высказывания

Власти Польши решили депортировать из страны гражданина Украины Владислава Олейниченко (физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента), который вел блог с треш-стримами в социальной сети TikTok. Об этом сообщил пресс-секретарь МВД Польши Яцек Добжиньский в соцсети X.

Блогер выступал под псевдонимом Crawly, он приобрел популярность, как «гном из TikTok». Сотрудники варшавской полиции совместно с представителями Службы охраны границы задержали треш-стримера и передали его пограничникам.

Как утверждает ТАСС со ссылкой на агентство PAP, в во время одного из включений 23-летний Олейниченко заявил о желании жить в Москве и использовал в отношении поляков нецензурные слова. Об этом польский Центр мониторинга расистского и ксенофобского поведения уведомил прокуратуру.

В середине октября треш-стример из Ярославля Аслан Дурдиев оплатил штраф за оскорбление главы «Лиги безопасного интернета» Екатерины Мизулиной и по собственной инициативе перечислил ей 10 тысяч рублей за моральный ущерб.

Ранее в Краснодаре задержали треш-блогера, пристававшего к людям на улицах.