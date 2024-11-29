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Бабушка спасла тонущего внука ценой собственной жизни

Бабушка спасла ценой собственной жизни внука, с которым упала в канал в Таиланде

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khaosod

В Таиланде бабушка объявлена пропавшей без вести после того, как спасла внука, который едва не утонул, сообщает Thaiger.

Все произошло 26 ноября в провинции Пхатталунг, где недавно случилось сильное наводнение. Вечером бабушка и ее четырехлетний внук вышли на улицу, чтобы прогуляться и осмотреть затопленную местность. Они фотографировали последствия стихии, находясь в 50 метрах от своего дома, когда поскользнулись, упали в канал и начали звать на помощь.

Их крики услышал отец мальчика, который как раз вернулся с работы, он прибежал на место происшествия и увидел, как его близких уносит бурный поток воды. 49-летняя Чотика успела подтолкнуть внука в сторону отца, и мужчина вытащил тонущего сына на поверхность.

Бабушка мальчика не смогла противостоять сильному течению и теперь числится пропавшей без вести. Жители деревни, где произошел инцидент, восхитились храбрость Чотики и выразили поддержку семье.

«Мы делаем все возможное, чтобы найти ее. Вода сложная, но мы не теряем надежды», — говорят поисковики.

Ранее воспитательница детского сада стала донором печени, чтобы спасти пятилетнего подопечного.

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