Пара похитила своего психотерапевта, вымогая у нее €15 млн за неправильное лечение

В Германии пара похитила психотерапевта и вымогала у нее многомиллионную компенсацию за якобы неправильное лечение. Об этом сообщает Bild.

По данным полиции, в октябре прошлого года 55-летний Франк и его 40-летний любовник Хусейн попали на прием к психотерапевту под вымышленным именем. Они связали женщину, положили в коробку и отвезли в квартиру к Франку. Там злоумышленники заперли пострадавшую в ванной и пригрозили сделать с ней ужасные вещи, если она не заплатит им €15 млн в качестве компенсации за «неправильно подобранную терапию» для Хусейна. Теперь мужчин судят за похищение, попытку вымогательства и нанесение тяжких телесных повреждений.

Согласно обвинительному заключению, пара угрожала женщине, что снимет с ней порнофильм и ее интимные фотографии будут выложены в интернет, если она не заплатит им. В конце концов психотерапевт подписала контракт, который должен был гарантировать похитителям компенсацию в размере €1,5 млн, и те отпустили женщину.

Как уточняется, Франк хочет жениться на своем возлюбленном, несмотря на то, что произошло. В то время как Хусейн утверждает, что преступная идея пришла в голову к его партнеру, и требует компенсацию за боль и страдания. Судебное разбирательство продолжается.

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