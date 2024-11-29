Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянка дважды за день устроила пожар в доме и сожгла его со второй попытки

В Ростовской области женщина сожгла свой дом со второй попытки

close
Depositphotos

Жительница Матвеево-Курганского района Ростовской области дважды за день устроила пожар и лишилась жилья, сообщили в региональном МЧС.

На днях жительница села Латоново закурила и случайно подожгла матрас в своем доме на улице Садовой. Тогда ей удалось самостоятельно потушить пламя, однако вызванные на место сотрудники МЧС все же провели с женщиной профилактическую беседу.

Внушения пожарных на хозяйку дома не подействовали, и уже спустя пару часов ей снова понадобилась их помощь. Оказалось, что курильщица заснула с непотушенной сигаретой, ее соседи заметили дым и вызвали огнеборцев. Пожар тушили восемь человек, но этот раз огонь быстро распространился и уничтожил весь дом.

Ранее поляк сделал грим как у Джокера и сжег свой дом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами