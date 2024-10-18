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Мужчина сделал грим как у Джокера и сжег свой дом

В Польше похожий на Джокера мужчина устроил пожар в своем доме

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Pixabay

Под Варшавой мужчина, похожий на Джокера, поджег свой дом и испугал соседей. Об этом сообщает Onet.

Пожар в одноквартирном доме в деревне Велишев Мазовецкого воеводства произошел 15 октября. Семеро пожарных боролись с огнем примерно два часа. Также на место происшествия прибыли служба скорой помощи, полицейские, а также сотрудники газовой и электрической служб.

Как рассказали очевидцы, через несколько минут после начала пожара из здания выбежал 30-летней хозяин, который что-то кричал соседям. На лице мужчины был грим Джокера, в итоге ему понадобилась медицинская помощь.

Местные говорят, что это не первая опасная выходка мужчины, который жил в сгоревшем доме три года. До этого он уже нападал на соседей, угрожал им, разъезжал по району в «угрожающем виде» и даже избил одного человека. Жители деревни признаются, что живут в страхе за свои семьи и дома.

К настоящему времени мужчина уже задержан, за «создание непосредственной опасности несчастного случая» ему может грозить лишение свободы на срок до восьми лет.

Ранее в Подмосковье мужчина пытался сжечь свой дом и устроил перестрелку с полицией.

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